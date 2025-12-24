Ричмонд
Рублев сыграет с Вашеро 27 декабря на выставочном турнире в Шэньчжэне

Стало известно расписание командного выставочного турнира World Tennis Continental Cup в Шэньчжэне, который пройдет с 26 по 28 декабря.

Ига Швентек, Белинда Бенчич, Валентин Вашеро и Флавио Коболли сыграют за команду Европы. Елена Рыбакина, Ван Синьюй, Чжичжэнь Чжан и Андрей Рублев выступят за команду Азии.

26 декабря.

Белинда Бенчич — Ван Синьюй.

Ига Швентек — Елена Рыбакина.

27 декабря.

Флавио Коболли — Чжичжэнь Чжан.

Ига Швентек — Ван Синьюй.

Валентин Вашеро — Андрей Рублев.

Белинда Бенчич / Флавио Коболли — Ван Синьюй / Чжичжэнь Чжан.

28 декабря.

Валентен Вашеро — Чжичжэнь Чжан.

Белинда Бенчич — Елена Рыбакина.

Флавио Коболли — Андрей Рублев.

Ига Швентек / Валентин Вашеро — Елена Рыбакина / Андрей Рублев.

