Рублев сыграет с Вашеро 27 декабря на выставочном турнире в Шэньчжэне

Ига Швентек, Белинда Бенчич, Валентин Вашеро и Флавио Коболли сыграют за команду Европы. Елена Рыбакина, Ван Синьюй, Чжичжэнь Чжан и Андрей Рублев выступят за команду Азии.
26 декабря.
Белинда Бенчич — Ван Синьюй.
Ига Швентек — Елена Рыбакина.
27 декабря.
Флавио Коболли — Чжичжэнь Чжан.
Ига Швентек — Ван Синьюй.
Валентин Вашеро — Андрей Рублев.
Белинда Бенчич / Флавио Коболли — Ван Синьюй / Чжичжэнь Чжан.
28 декабря.
Валентен Вашеро — Чжичжэнь Чжан.
Белинда Бенчич — Елена Рыбакина.
Флавио Коболли — Андрей Рублев.
Ига Швентек / Валентин Вашеро — Елена Рыбакина / Андрей Рублев.
