Андреева шла по стопам Шараповой, но затем притормозила. Что случилось с Миррой во второй половине 2025 года?

Мирра Андреева, безусловно, стала лучшим российским игроком прошлого сезона в обоих турах. Дело не только в рейтинге, но и в том, какой теннис она показывала и что выиграла. По ходу 2025 года Мирра дебютировала в первой десятке, а затем — и в топ-5, стала чемпионкой двух турниров WTA 1000, сыграла в двух четвертьфиналах «Шлемов» подряд. Успешным был и сезон в парном разряде с Дианой Шнайдер. Да, финиш получился разочаровывающим, но не стоит позволять этому смазать впечатление о сезоне в целом. Вспомним главные результаты Андреевой в 2025-м и попытаемся понять логику развития ее карьеры.
Первый крупный титул и дебют в десятке лучших
К концу 2024 года Мирра дебютировала в топ-20, закончив сезон-2024 16-й ракеткой мира. В качестве награды за попадание в двадцатку лучших мама обещала Мирре собаку, но в итоге с выполнением этой договоренности пришлось ждать до конца сезона-2025. Зато сейчас щенок у Андреевой есть, и, судя по выложенным в соцсетях фотографиям, 18-летняя россиянка счастлива появлению нового друга.
Но вернемся к теннису. В Австралии Мирра дважды попала под каток первой ракетки мира — Арина Соболенко легко разобралась с ней в полуфинале Брисбена и в четвертом круге Australian Open. При этом нельзя сказать, что до матча с Соболенко в Мельбурне Андреева выглядела здорово: выигрывала она с трудом, в основном в трех сетах. Перелет на Ближний Восток поначалу улучшений не принес. В Дохе (Катар) россиянка с трудом одолела Кэти Волынец, после чего во втором круге проиграла Ребекке Шрамковой. Утешением в тот момент были выступления в парном разряде. В Брисбене Андреева и Шнайдер стали чемпионками, на АО дошли до полуфинала, в Дохе тоже.
На WTA 1000 в Дубае пару Мирра и Диана играть не стали, зато там произошел прорыв в одиночке. Стартовав с первого круга, Андреева одержала шесть побед подряд, среди которых выделяются успехи в матчах с Игой Свентек в четвертьфинале и с Еленой Рыбакиной в полуфинале. В титульном поединке Мирра оказалась сильнее Клары Таусон и завоевала свой второй одиночный титул в карьере — и с запасом самый крупный, ведь ее первая победа была одержана на WTA 250 в Яссы летом 2024 года.
«Я поставила перед собой цель войти в топ-10 к концу сезона. Сейчас только февраль, а я уже добилась этого. Это что-то абсолютно невероятное для меня. Я чертовски нервничала», — сказала Андреева на корте после триумфа в ОАЭ.
Мирра — покорительница пустынь
Через две недели Мирра уже вышла на корт следующего тысячника в теннисном календаре — Индиан-Уэллса. Когда-то именно этот турнир стал первым соревнованием вне мира «Больших шлемов», сделавшим сетку на семь кругов — до того столько раундов и времени в календаре было только у «мейджоров». Реформа принесла Индиан-Уэллсу неофициальное название «Пятый шлем». Сейчас это просто один турнир из длинных тысячников с богатой историей. Андреева показала фантастический результат и в пустыне Индиан-Уэллса, отделенной от пустыни Дубая океаном. Россиянка снова обыграла и Таусон, и Рыбакину, и Свентек, а в финале одержала волевую победу над Ариной Соболенко.
После этого успеха Мирра стала шестой ракеткой мира. Притормозила 17-летняя россиянка только в Майами, уступив матч третьего круга Аманде Анисимовой. Американка русского происхождения в начале сезона победила на WTA 1000 в Дохе, так что это был поединок двух теннисисток, собравших трофеи всех завершившихся к тому моменту тысячников 2025 года. При этом Андреева все равно не осталась в Майами без титула — рано вылетев в одиночке, она победила в паре со Шнайдер. Для девушек это был второй совместный титул в карьере и, конечно, куда более значимый, чем в Брисбене на старте сезона.
Споткнулась о Буассон, но вскоре вошла в топ-5
Результаты и уровень тенниса в феврале и марте задрали планку ожиданий — в том числе в глазах самой Мирры. Многие ждали триумфов уже на грунте, но там Андреева выступила без блеска — не провалилась, но и лавров не снискала. На трех главных турнирах на земляных кортах (в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос») россиянка дошла до четвертьфинальной стадии. В Испании, где она традиционно отмечает свой день рождения, и в Италии Мирру остановила Коко Гауфф, а во Франции Андреева упустила отличный шанс защитить прошлогодний полуфинал, проиграв Лоис Буассон. В этом матче, пожалуй, впервые проявилось то, что будет преследовать Мирру во второй половине сезона: столкнувшись с нестандартно играющей соперницей, Андреева «поплыла». Эффект был усилен давлением трибун, болевших за местную Золушку.
Травяной сезон начался для россиянки тяжело, но к Уимблдону ей удалось выйти на хороший уровень. Мирра впервые в карьере дошла на этом турнире до четвертьфинала, причем по пути не проиграла ни сета, а затем на двух тай-брейках уступила Белинде Бенчич, недавно вернувшейся в тур после декрета. Для Андреевой это уже третий выход в восьмерку лучших на «Шлеме» в карьере — отличный результат в 18 лет! После Уимблдона Мирра совершила еще один рывок в рейтинге, оказавшийся для нее последним в нынешнем году, и попала в топ-5. Столь юных теннисисток в пятерке лучших не было больше 20 лет, с 2004-го, когда на эти позиции в рейтинге забралась Мария Шарапова.
Травма ноги в Канаде
На следующем турнире после Уимблдона, WTA 1000 в Монреале, Андреева травмировалась. Играя в третьем круге с Маккартни Кесслер, в середине второго сета Мирра оступилась и упала. Сниматься россиянка не стала, хотя уже проигрывала сет и брейк, и провела еще пять геймов с затейпированной левой ногой. Травма оказалась серьезнее, чем Мирра думала изначально, — она вынудила россиянку пропустить тысячник в Цинциннати.
К US Open Андреева восстановилась и стартовала там бодро, отдав за первые два раунда всего пять геймов. Однако затем случился «эффект Буассон». Мирра уперлась в одну из лучших парных теннисисток мира — Тэйлор Таунсенд. В одиночном разряде американка играет на среднем уровне, но ее нестандартные вращения мяча и частые выходы к сетке сбили россиянку с толку. Плюс опять сыграло роль давление трибун. Андреева начинала оба сета с брейков, но это ей ничем не помогло. И если в первой партии хотя бы была борьба, то во второй россиянка вообще получила «скрытую баранку», проиграв шесть геймов подряд. Выступление в паре со Шнайдер в Нью-Йорке получилось более успешным — призеры Олимпиады дошли до четвертьфинала и проиграли чемпионкам Уимблдона Веронике Кудерметовой и Элисе Мертенс.
Провал на финише сезона
А осенью все окончательно разладилось — как в одиночке, так и в паре. В Пекине Мирра выиграла два матча, после чего в длившейся почти 2,5 часа битве уступила Сонай Картал. Дальше случились поражения еще от одной теннисистки с необычным стилем игры, Лауры Зигемунд (на старте турнира в Ухане), и от Чжу Линь (в первом матче в Нинбо). На пятисотник в Токио, проходивший сразу после Нинбо, Андреева заявлена не была и просить уайлд-кард не стала — было непонятно, успеют ли ей быстро сделать визу в Японию. В итоге Елена Рыбакина обошла Мирру на последнем повороте чемпионской гонки WTA, выиграв Нинбо и дойдя в Токио до полуфинала. Этих очков представительнице Казахстана хватило, чтобы квалифицироваться на Итоговый турнир в Эр-Рияде и оставить Андрееву за бортом финальной восьмерки. Хотя в середине сезона казалось, что место в топ-8 от россиянки никуда не денется.
Запаса очков для квалификации в Эр-Рияд Мирре хватило только в паре с Дианой, но они закончили сезон шестью поражениями подряд, включая три на групповом этапе Итогового. При этом у Андреевой была возможность дебютировать на Итоговом и в одиночке, выйдя на один матч на замену после снятия Мэдисон Киз, но Мирра отказалась это делать, сославшись на плохое самочувствие, и дебют вместо нее случился у Екатерины Александровой. Кстати, Рыбакина в итоге стала чемпионкой Итогового, не проиграв там ни матча. А Андреева в том состоянии, в котором заканчивала сезон, явно не могла рассчитывать на подобный результат.
Конечно, обидно, что финиш сезона у Мирры получился смазанным. Однако нельзя забывать, что взлеты и падения — часть карьеры любых спортсменов, тем более в такие юные годы. Из нынешних топ-игроков WTA ни у кого в возрасте Андреевой не было более серьезных достижений, чем у Мирры. Только карьера Коко Гауфф развивалась схожим образом, а остальные теннисистки раскрылись, когда были старше. Главное — сделать правильные выводы из этого спада и стараться не допускать новых провалов в будущем. А свой уровень и потенциал Мирра уже неоднократно показывала, в том числе в 2025 году.