Андреева шла по стопам Шараповой, но затем притормозила. Что случилось с Миррой во второй половине 2025 года?

А осенью все окончательно разладилось — как в одиночке, так и в паре. В Пекине Мирра выиграла два матча, после чего в длившейся почти 2,5 часа битве уступила Сонай Картал. Дальше случились поражения еще от одной теннисистки с необычным стилем игры, Лауры Зигемунд (на старте турнира в Ухане), и от Чжу Линь (в первом матче в Нинбо). На пятисотник в Токио, проходивший сразу после Нинбо, Андреева заявлена не была и просить уайлд-кард не стала — было непонятно, успеют ли ей быстро сделать визу в Японию. В итоге Елена Рыбакина обошла Мирру на последнем повороте чемпионской гонки WTA, выиграв Нинбо и дойдя в Токио до полуфинала. Этих очков представительнице Казахстана хватило, чтобы квалифицироваться на Итоговый турнир в Эр-Рияде и оставить Андрееву за бортом финальной восьмерки. Хотя в середине сезона казалось, что место в топ-8 от россиянки никуда не денется.