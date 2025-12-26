Дрэйпер снялся с Australian Open

«Вместе с командой мы приняли непростое решение не лететь в Австралию в этом году. Это действительно тяжелый шаг: Australian Open — турнир “Большого шлема” и один из ключевых стартов в нашем спорте. Но я уже долгое время борюсь с травмой и сейчас нахожусь на завершающей стадии восстановления. Возвращаться на корт и сразу играть матчи в пятисетовом формате в такой момент было бы неоправданным риском — ни для меня, ни для моей карьеры.
За последнее время мне пришлось пройти через немало трудностей, но именно этот этап оказался самым сложным и комплексным. Парадоксально, но подобные испытания делают меня только сильнее и еще более мотивируют стать тем игроком, которым я хочу быть.
Я рассчитываю вернуться к соревнованиям в 2026 году и снова бороться на корте. Благодарю всех за поддержку в 2025-м — она для меня действительно многое значит. Надеюсь в скором времени вернуться в тур и снова соревноваться на самом высоком уровне", — сказал британец.
Дрэйпер досрочно завершил сезон-2025 после US Open, взяв паузу для восстановления травмированной руки. В декабре он планировал выступить на выставочных турнирах в Лондоне и Макао, но также снялся с соревнований.
Кроме того, британец не сыграет на United Cup и на турнире ATP 250 в Аделаиде.
