Дрэйпер снялся с Australian Open

«Вместе с командой мы приняли непростое решение не лететь в Австралию в этом году. Это действительно тяжелый шаг: Australian Open — турнир “Большого шлема” и один из ключевых стартов в нашем спорте. Но я уже долгое время борюсь с травмой и сейчас нахожусь на завершающей стадии восстановления. Возвращаться на корт и сразу играть матчи в пятисетовом формате в такой момент было бы неоправданным риском — ни для меня, ни для моей карьеры.