Десятая ракетка мира объявил, что не сможет сыграть на Australian Open: «Самый трудный период в моей карьере»

«К сожалению, мы с командой приняли решение не ехать в Австралию в этом году. Это невероятно тяжелый выбор — Australian Open является одним из самых крупных турниров в нашем виде спорта. Однако эта травма сопровождает меня уже долгое время. Я нахожусь на заключительной стадии восстановления, и возвращаться на корт так рано, сразу в формат матчей до трех побед, не кажется разумным решением.



За свою карьеру я прошел через немало сложных периодов, но этот — самый трудный, самый изматывающий из всех. Но такие испытания делают меня сильнее, добавляют спортивного голода и только усиливают желание стать тем игроком, которым я стремлюсь быть. Я с нетерпением жду возвращения на корт в 2026 году и возможности снова соревноваться», — сказал Дрейпер в видеообращении, опубликованном в соцсети.