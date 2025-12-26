Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятая ракетка мира объявил, что не сможет сыграть на Australian Open: «Самый трудный период в моей карьере»

Британский теннисист, 10-я ракетка мира Джей Дрейпер объявил, что не сможет выступить на Открытом чемпионате Австралии.

Источник: Getty Images

Последний раз 24-летний спортсмен выходил на корт в конце августа — в первом круге US Open, после чего снялся со второго раунда из-за травмы руки.

«К сожалению, мы с командой приняли решение не ехать в Австралию в этом году. Это невероятно тяжелый выбор — Australian Open является одним из самых крупных турниров в нашем виде спорта. Однако эта травма сопровождает меня уже долгое время. Я нахожусь на заключительной стадии восстановления, и возвращаться на корт так рано, сразу в формат матчей до трех побед, не кажется разумным решением.

За свою карьеру я прошел через немало сложных периодов, но этот — самый трудный, самый изматывающий из всех. Но такие испытания делают меня сильнее, добавляют спортивного голода и только усиливают желание стать тем игроком, которым я стремлюсь быть. Я с нетерпением жду возвращения на корт в 2026 году и возможности снова соревноваться», — сказал Дрейпер в видеообращении, опубликованном в соцсети.