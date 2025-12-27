Гауфф о сотрудничестве теннисисток с брендами косметики: «Теперь общество понимает, что можно быть одновременно сильной и женственной»

В 2025 году Гауфф стала амбассадором Miu Miu Beauty — линейки косметики и парфюмов итальянского модного дома Miu Miu.
"Теннис — один из немногих видов спорта, возможно наряду с гольфом или гимнастикой, где ты действительно можешь носить то, что хочешь. Здесь нет строгой формы или джерси. Мы можем носить украшения, в некоторых видах спорта допускается макияж, но именно в теннисе есть такая свобода. Более того, в последнее время многие модные тренды приходят с теннисного корта, так что эти два мира тесно переплетены.
Раньше женщин пытались загнать в рамки, ограничивая их проявления женственности. Сейчас же спортсменки чаще сотрудничают с брендами косметики, показывая, что можно быть сильными, дерзкими, с мышцами — и при этом оставаться женственными. Мы хотим носить макияж, парфюм, одеваться так, как хочется. Раньше это часто приравнивали к слабости. Теперь общество понимает, что можно быть одновременно сильной и женственной. Эти вещи не противоречат друг другу, они могут сосуществовать".
