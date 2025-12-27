Ричмонд
Муратоглу о желании на 2026-й: «Хотел бы увидеть игрока, способного бросить вызов Синнеру и Алькарасу»

Патрик Муратоглу рассказал об одном из главных желаний на 2026 год.

Источник: Спортс"

"Я хотел бы увидеть игрока, который сможет бросить вызов Синнеру и Алькарасу, потому что они слишком доминируют. Это здорово — мы видим потрясающие матчи. Но раньше мы восхищались Большой тройкой. Это было невероятно. Если бы сейчас появилось что-то подобное, было бы просто потрясающе.

Я мечтаю о третьем игроке и думаю: кто может им стать? Несколько кандидатов есть, но на данный момент они еще не готовы. Так что шансы увидеть это в 2026 году невелики, хотя мне бы очень хотелось. Например, Шелтон и Фонсека — им нужно больше времени. Дрэйпер — если будет оставаться здоровым.

Есть несколько игроков, которые потенциально могут реально составить конкуренцию этим двоим, но нужно прогрессировать. Они близки, у них правильный настрой, но пока они не на том уровне. Надеюсь, кто-то за следующие полгода сделает достаточный рывок, чтобы к концу 2026 года стать реальной угрозой для Алькараса и Синнера".

Кто будет рушить доминирование Алькараса и Синнера.

12 фактов о доминировании Алькараса и Синнера.