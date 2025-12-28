Рублев и Рыбакина обыграли Швентек и Вашро на выставочном турнире в Китае.

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев и представляющая Казахстан Елена Рыбакина обыграли польку Игу Швентек и монегаска Валантена Вашро в матче Мирового теннисного континентального кубка, который проходит в Шэньчжэне (Китай).
Встреча выставочного турнира завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рублева и Рыбакиной.
Сборная мира, за которую, помимо Рублева и Рыбакиной, выступают китайцы Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь, повела в счете — 5−4. Сборную Европы также представляют швейцарка Белинда Бенчич и итальянец Флавио Коболли.
В заключительном матче турнира Рублев сыграет с Коболли.
