Рублев обыграл Коболли на выставочном турнире в Китае

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Флавио Коболли в матче Мирового теннисного континентального кубка в Шэньчжэне (Китай) и принес сборной мира победу над командой Европы.
Встреча выставочного турнира завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Рублева.
Сборная мира обыграла команду Европы со счетом 6−4. В составе победителей турнира, помимо Рублева, выступали представляющая Казахстан Елена Рыбакина, а также китайцы Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь. Сборную Европы вместе с Коболли представляли полька Ига Швёнтек, швейцарка Белинда Бенчич и монегаск Валантен Вашро.
Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.Читать дальше