Роналду вручил приз Джоковичу как выдающемуся спортсмену на премии Globe Soccer Awards

Новаку Джоковичу вручили приз на премии Globe Soccer Awards, которая прошла сегодня в Дубае.

Источник: Спортс"

24-кратный чемпион «Больших шлемов» выиграл в номинации Globe Sports Award как выдающийся спортсмен. Его награждал Криштиану Роналду.

"Это неожиданно. Получить награду из рук от другой легенды спорта, от Криштиану — это еще одна мечта, которая стала реальностью.

Я большой фанат футбола, и я приехал сюда, чтобы отпраздновать невероятный год, который отмечают все футбольные звезды, присутствующие здесь.

Мне понравился серьезный взгляд Криштиану, когда он сказал, что забьет 1000 голов. Он правда в это верит (улыбается)", — заявил серб.

Роналду поделился во время награждения: «Новак Джокович — пример для меня. Для меня он пример долголетия, у нас похожие истории. Он заслуживает эту награду, потому что он пример и для этого поколения, и для следующего».

Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше