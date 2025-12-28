Роналду вручил приз Джоковичу как выдающемуся спортсмену на премии Globe Soccer Awards

24-кратный чемпион «Больших шлемов» выиграл в номинации Globe Sports Award как выдающийся спортсмен. Его награждал Криштиану Роналду.
"Это неожиданно. Получить награду из рук от другой легенды спорта, от Криштиану — это еще одна мечта, которая стала реальностью.
Я большой фанат футбола, и я приехал сюда, чтобы отпраздновать невероятный год, который отмечают все футбольные звезды, присутствующие здесь.
Мне понравился серьезный взгляд Криштиану, когда он сказал, что забьет 1000 голов. Он правда в это верит (улыбается)", — заявил серб.
Роналду поделился во время награждения: «Новак Джокович — пример для меня. Для меня он пример долголетия, у нас похожие истории. Он заслуживает эту награду, потому что он пример и для этого поколения, и для следующего».