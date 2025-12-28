Соболенко готова снова сыграть против Кирьоса: «Люблю реванши и бросать себе вызов»

Первая ракетка мира уступила сопернику со счетом 3:6, 3:6. Игра прошла в Дубае.
«Думаю, получилась хорошая борьба. Он испытывал трудности, в какие-то моменты заметно зажимался. Приятно видеть, что соперник начинает нервничать, когда пытается забрать мою подачу. Уровень был высоким: я сделала много классных ударов, дроп-шотов, Ник отлично подавал. Это было настоящее шоу, и я получила удовольствие», — сказала Соболенко в интервью на корте.
Также белоруска ответила, готова ли она в будущем снова сыграть против Кирьоса.
«Да. Я люблю реванши и бросать себе вызов. С удовольствием сыграла бы снова», — добавила теннисистка.
Кирьос занимает 671-е место в мировом рейтинге. Он является победителем семи турниров АТР и финалистом Уимблдона 2022 года. Соболенко завоевала 21 титул на уровне WTA, в том числе она выиграла четыре турнира «Большого шлема».