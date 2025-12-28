Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко готова снова сыграть против Кирьоса: «Люблю реванши и бросать себе вызов»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от выставочного матча «Битва полов» против австралийца Ника Кирьоса.

Источник: Reuters

Первая ракетка мира уступила сопернику со счетом 3:6, 3:6. Игра прошла в Дубае.

«Думаю, получилась хорошая борьба. Он испытывал трудности, в какие-то моменты заметно зажимался. Приятно видеть, что соперник начинает нервничать, когда пытается забрать мою подачу. Уровень был высоким: я сделала много классных ударов, дроп-шотов, Ник отлично подавал. Это было настоящее шоу, и я получила удовольствие», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Также белоруска ответила, готова ли она в будущем снова сыграть против Кирьоса.

«Да. Я люблю реванши и бросать себе вызов. С удовольствием сыграла бы снова», — добавила теннисистка.

Кирьос занимает 671-е место в мировом рейтинге. Он является победителем семи турниров АТР и финалистом Уимблдона 2022 года. Соболенко завоевала 21 титул на уровне WTA, в том числе она выиграла четыре турнира «Большого шлема».

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше