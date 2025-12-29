Хачанов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну позицию и занимает 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого представлена на сайте организации.
В активе Хачанова 2 320 очков. Лучший из россиян Даниил Медведев сохранил 13-е место (2 710 очков), Андрей Рублев располагается на 16-й строчке (2 510).
Первой ракеткой мира остается испанец Карлос Алькарас (12 050), вторым идет итальянец Янник Синнер (11 500), третьим — Александр Зверев из Германии (5 110).
Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.Читать дальше