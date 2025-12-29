Ричмонд
Хачанов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP

Российский теннисист занимает 17-е место.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну позицию и занимает 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

В активе Хачанова 2 320 очков. Лучший из россиян Даниил Медведев сохранил 13-е место (2 710 очков), Андрей Рублев располагается на 16-й строчке (2 510).

Первой ракеткой мира остается испанец Карлос Алькарас (12 050), вторым идет итальянец Янник Синнер (11 500), третьим — Александр Зверев из Германии (5 110).

