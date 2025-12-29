«Мир стал еще глупее». Теннисная «Битва полов» с треском провалилась

Разрекламированная третья в истории теннисная «Битва полов» вызвала огромное разочарование у болельщиков и специалистов. И дело в не том, что лидер женского тура Арина Соболенко без вариантов проиграла переломанному и фактически завершившему карьеру Нику Кирьосу (3:6, 3:6). Просто сама игра, несмотря на аншлаг и селебрити на трибунах, получилась скучной. Корт с разными сторонами смотрелся ужасно, попытки игроков устроить шоу выглядели жалкими, ну и в целом очевидно, что идея себя изжила. «Проект потерпел неудачу на всех спортивных уровнях, — написал в соцсетях известный теннисный блогер Бен Ротенберг. — Мир стал еще глупее из-за того, что этот матч состоялся. Надеюсь, это произошло в последний раз».
Фрик-шоу
Перефразируя Гегеля и Маркса, можно сказать, что история повторяется трижды — как чудо, как трагедия и как фарс. Сенсацией, хотя и с некоторыми оговорками, в 1973 году была победа Билли Джин Кинг в первой «Битве полов» над престарелым Бобби Риггсом. Трагедией для хвастливых сестер Уильямс стало поражение от ноунейма из ATP-тура Карстена Браша в 1998-м. Ну и нынешнее действо в Дубае — это, безусловно, фарс. Его не спасли ни выход Соболенко в плаще в стиле UFC и WWE, ни макарена в исполнении Арины во втором сете, ни даже подаренные Кирьосу русские конфеты «Халва», «Барбарис» и «Коровка». Действо на ущербном корте получилось занудным и бессмысленным.
«Меня поначалу заинтриговала эта “Битва полов”. Но в итоге это был всего лишь выставочный матч, довольно бессмысленный, — написал в соцсетях бывший британский теннисист Грег Руседски. — Не уверен, что такие поединки идут на пользу теннису. Подачи Кирьоса с руки, дроп-шоты и прочие трюки… Выглядит это, честно говоря, не лучшим образом».
«Матч изначально был основан на заблуждениях, — раскритиковал мероприятие американский журналист и блогер Бен Ротенберг. — Кирьос сказал, что этот проект стал для тенниса “шагом вперед”, новой “ступенькой”. Но куда ведет эта лестница?».
Действительно, о борьбе женщин за свои права, одинаковые призовые и прочие моменты, которые были актуальны в начале семидесятых или в конце девяностых, речи давно не идет. Планов устроить «открытую категорию» по примеру шахмат и автоспорта в теннисе, слава Богу, нет. Тогда ради чего совмещать на корте несовместимое? По тому же принципу можно устроить матч 10-летнего ребенка с 70-летним ветераном, предложить сыграть бадминтонисту против специалиста по пинг-понгу, игроку с алюминиевой ракеткой — против игрока с деревянной, да еще и в шароварах из XIX века. Все эти фрик-шоу могут выглядеть забавно и даже собрать какой-то рейтинг. Другой вопрос — надо ли в них участвовать спортсменам топ-уровня?
Избиение вместо поединка
«Думаю, я дала настоящий бой, — попыталась сохранить лицо после матча Соболенко. — Соперник явно испытывал трудности, сильно зажимался. Мне было приятно видеть, как Ник нервничает, когда я беру его подачу. Уровень игры, считаю, был очень высоким. Я выполнила много отличных ударов, часто выходила к сетке. У Ника были классные дроп-шоты и отличная подача. Шоу мне очень понравилось. Теперь я точно знаю сильные и слабые стороны соперника, понимаю его тактику. В следующий раз матч будет еще лучше. Понятно, что играть против мужчины — это другой теннис: все происходит гораздо быстрее. Я получила отличную физическую нагрузку и чувствую себя практически готовой к новому сезону. Хочу продемонстрировать яркий теннис и доставить удовольствие болельщикам, которые будут смотреть мои матчи в течение будущего года».
«Это был очень тяжелый матч. Арина невероятный боец и по-настоящему великая чемпионка, — сделал комплимент сопернице Кирьос, который в последнее время чаще играет на “выставках”, чем на официальных турнирах. — Соболенко много раз делала брейк на моей подаче. Мне пришлось полностью включиться. Она постоянно давила, выполнила несколько невероятных ударов. Арина была готова к этому вызову. Счет был ближе, чем может показаться. Мне было очень тяжело. Думаю, что это большой шаг вперед для тенниса. Я бы с удовольствием сыграл с ней еще раз. Я два года не играю в туре. И вернуться сюда, снова выйти на корт и соперничать с такой великой теннисисткой, как Арина, было очень эмоционально. Она двигалась по корту и била так, как это делают некоторые мужчины из топ-100. Результат мог оказаться любым, я не шучу».
На самом деле еще до этого матча многие отмечали, что он обречен на провал. Идея уменьшить половину корта Арины и отказаться от второй подачи изначально была плохой, и совсем не факт, что эти «усовершенствования» хоть в чем-то помогли Соболенко. Кирьос, который за последние годы перенес четыре операции, давно не воспринимается как серьезный игрок. Победа над ним не принесла бы белоруске большой славы, а поражение заставило говорить о слабости и неконкурентоспособности женского тенниса.
«Женский теннис оказался выставлен на посмешище. Кирьос, не входящий даже в топ-500, обыграл первый номер женского рейтинга словно ребенка. Это не “Битва полов”, а избиение и невероятная чушь», — подвел итог поединку в Дубае один из болельщиков в соцсетях.
Конечно, желание Ника заработать на лекарства (а в случае с Ариной — на текилу) вполне объяснимо. Но конкретно эти спортсмены явно не бедствуют. И, наверное, они могут позволить себе не опускаться до шоу уровня бродячего цирка. Одна из фундаментальных идей спорта — в соревновании относительно равных соперников по одинаковым правилам. А когда конкуренты изначально неравны и когда для каждого из них действуют свои регламенты — это уже какие-то треш-забавы вроде рестлинга или бега наперегонки с дикими зверями…
В этой ситуации радует только одно — в теннисе вот-вот начнется новый сезон. И странный перформанс в Дубае очень быстро забудется.