«Мир стал еще глупее». Теннисная «Битва полов» с треском провалилась

«Это был очень тяжелый матч. Арина невероятный боец и по-настоящему великая чемпионка, — сделал комплимент сопернице Кирьос, который в последнее время чаще играет на “выставках”, чем на официальных турнирах. — Соболенко много раз делала брейк на моей подаче. Мне пришлось полностью включиться. Она постоянно давила, выполнила несколько невероятных ударов. Арина была готова к этому вызову. Счет был ближе, чем может показаться. Мне было очень тяжело. Думаю, что это большой шаг вперед для тенниса. Я бы с удовольствием сыграл с ней еще раз. Я два года не играю в туре. И вернуться сюда, снова выйти на корт и соперничать с такой великой теннисисткой, как Арина, было очень эмоционально. Она двигалась по корту и била так, как это делают некоторые мужчины из топ-100. Результат мог оказаться любым, я не шучу».