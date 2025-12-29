Тарпищев ответил на вопрос о смене спортивного гражданства

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с РИА Новости заявил, что может понять спортсменов, которые меняют спортивное гражданство, но не отказываются от российского паспорта.
В феврале 2025 года Тарпищев заявлял, что не менее 20 российских теннисистов могут сменить гражданство. По состоянию на конец года спортивное гражданство сменили Дарья Касаткина (Австралия), Анастасия Потапова (Австрия), а также Полина Кудерметова и Камилла Рахимова (обе — Узбекистан).
«Ясно, что спортсмен прежде всего хочет участвовать в большом обилии соревнований. Осуждать спортсмена можно только, если он не патриот России. А те, кто меняет спортивное гражданство, оставаясь с российским паспортом, просто хотят играть. Уходят те, кто не попадает в состав нашей сборной. На Олимпиаду ясно, кто попадает, практически в полном составе, а остальные просто хотят играть», — сказал Тарпищев.
В начале декабря занимающая 50-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова в объявлении о том, что с 2026 года она будет выступать за сборную Австрии, назвала эту страну своей второй родиной. «То, как она думает насчет родины, конечно же, она не права — двух родин не бывает. Не знаю, как это из нее выскочило», — отметил президент ФТР.