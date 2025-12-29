Тарпищев ответил на вопрос о смене спортивного гражданства

В начале декабря занимающая 50-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова в объявлении о том, что с 2026 года она будет выступать за сборную Австрии, назвала эту страну своей второй родиной. «То, как она думает насчет родины, конечно же, она не права — двух родин не бывает. Не знаю, как это из нее выскочило», — отметил президент ФТР.