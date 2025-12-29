WTA назвала итоговое место Рыбакиной в 2025 году

Сезон-2025 стал для Елены Рыбакиной одним из самых ярких и результативных в её карьере. Казахстанская теннисистка завоевала два титула серии WTA-500, став лучшей на турнирах в Страсбурге и Нинбо, а главным достижением года стал её триумф на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде — первом в профессиональной биографии спортсменки.