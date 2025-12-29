МиДи — все? Андреева и Шнайдер не выступят в паре на Australian Open-2026

Однако после всплеска последовал спад. В оставшейся части сезона 2025 года пара не смогла повторить громкие успехи и завоевать новые титулы. Теперь, если информация о заявках на Australian Open верна, то за дуэт становится тревожно. Конечно, девушки и раньше выступали раздельно, но представить их не вместе на турнире «Большого шлема» было сложно. Сейчас это реальность — вернее, почти реальность. Ждем окончательную заявку.