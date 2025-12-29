Ричмонд
МиДи — все? Андреева и Шнайдер не выступят в паре на Australian Open-2026

У Дианы новая партнерша.

Источник: Спорт-Экспресс

Похоже, в российском теннисе минус один перспективный дуэт. Австралийская теннисистка Эллен Перес (892-я ракетка мира) опубликовала в соцсетях предполагаемый заявочный лист женского парного разряда Australian Open-2026. Из документа следует, что серебряные призеры Олимпийских игр в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер не заявлены на турнир вместе.

Каждый пошел своим путем

Согласно этим данным, Диана Шнайдер намерена выступить в Мельбурне в тандеме с другой россиянкой — Людмилой Самсоновой. Мирра Андреева в опубликованных списках парного турнира не значится.

Подлинность информации пока не подтверждена официально, однако у Перес, как у действующей теннисистки, может быть доступ к предварительным заявкам. В случае подтверждения это будет означать, что в ближайшее время мы не увидим один из самых успешных молодых дуэтов последних лет.

Общий список россиянок на AO-2026 выглядит так:

  • Диана Шнайдер/Людмила Самсонова.
  • Ирина Хромачева /Александра Панова.
  • Анастасия Павлюченкова/Клара Таусон (Дания).
  • Анна Калинская/Сорана Кырстя (Румыния).
  • Анна Блинкова/Камилла Рахимова.
  • Вера Звонарева/Эна Сибахара (Япония).
  • Мария Козырева /Сабрина Сантамария (США).
  • Елена Приданкина /Куинн Глисон (США).

Таким образом, Диана выступит с другой соотечественницей Людмилой Самсоновой, а Мирра и вовсе решила сосредоточиться на выступлении в одиночном разряде.

Тандем — все?

Дуэт Андреевой и Шнайдер стал главным парным открытием последних двух лет. Впервые девушки пошумели на Олимпиаде в Париже, где дошли до финала и завоевали серебряные медали, уступив лишь итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.

Успех на Играх они вскоре подкрепили результатами в туре. В январе 2025 года пара триумфально выиграла турнир WTA в Брисбене, взяв свой первый совместный титул. Пиковой точкой стала весна, когда Андреева и Шнайдер одержали самую крупную победу в карьере, выиграв престижный турнир серии WTA 1000 в Майами.

Однако после всплеска последовал спад. В оставшейся части сезона 2025 года пара не смогла повторить громкие успехи и завоевать новые титулы. Теперь, если информация о заявках на Australian Open верна, то за дуэт становится тревожно. Конечно, девушки и раньше выступали раздельно, но представить их не вместе на турнире «Большого шлема» было сложно. Сейчас это реальность — вернее, почти реальность. Ждем окончательную заявку.

Егор Сергеев

