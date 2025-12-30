Джокович заявил, что планирует продолжить карьеру до Олимпиады-2028

«Я хочу продолжать карьеру. Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе — моя путеводная звезда, но, честно говоря, тут нет рамок. Так что посмотрим. Понимаете, что я имею в виду? Давайте просто продолжать», — сказал спортсмен на World Sports Summit в Дубае.
В сезоне-2025 38-летний Джокович завоевал титулы на турнирах в Афинах (Греция) и Женеве (Швейцария). Кроме того, серб доходил до полуфинала на всех турнирах «Большого шлема» в сезоне.
Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе (США).
