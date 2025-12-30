Ричмонд
Джокович заявил, что планирует продолжить карьеру до Олимпиады-2028

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что планирует продолжить карьеру как минимум до 2028 года.

Источник: Reuters

«Я хочу продолжать карьеру. Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе — моя путеводная звезда, но, честно говоря, тут нет рамок. Так что посмотрим. Понимаете, что я имею в виду? Давайте просто продолжать», — сказал спортсмен на World Sports Summit в Дубае.

В сезоне-2025 38-летний Джокович завоевал титулы на турнирах в Афинах (Греция) и Женеве (Швейцария). Кроме того, серб доходил до полуфинала на всех турнирах «Большого шлема» в сезоне.

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе (США).

Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
