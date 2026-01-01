Ричмонд
Ватутин будет спарринг-партнером Мирры Андреевой на австралийской серии турниров

Экс-136-я ракетка мира Алексей Ватутин станет спарринг-партнером девятой ракетки мира Мирры Андреевой во время австралийской серии турниров. Об этом сообщил журналист Игорь Дычковский.

Источник: Спортс"

В Австралии россиянка планирует сыграть на WTA 500 в Брисбене и Аделаиде, а также на Australian Open.

Мирра Андреева в 2026-м выиграет «Ролан Гаррос». Скриньте.

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
