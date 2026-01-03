Андреева нашла замену Шнайдер для парного разряда. МиДи заявлены на один турнир, но выступят порознь

«Может быть, соперничество между нами и есть, но Арина, к несчастью, пока ведет в счете, — констатировала Мирра на пресс-конференции в Брисбене. — Думаю, в будущем у нас будет много отличных встреч. Очевидно, что мне придется обыгрывать лучших теннисисток, если я хочу завоевать титулы. Ты побеждаешь их один или два раза, а потом обретаешь уверенность. Успех в Индиан-Уэллсе на данный момент является важной вехой в моей карьере. Выиграть турнир и одолеть в финале теннисистку номер один — это очень запоминающееся событие. Брисбен является отличной подготовкой к Открытому чемпионату Австралии. Для меня не могло быть лучшего первого турнира».