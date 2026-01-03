Андреева нашла замену Шнайдер для парного разряда. МиДи заявлены на один турнир, но выступят порознь

Карьерные пути серебряных призеров Олимпиады Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер все-таки разошлись. Впервые с осени 2024 года обе россиянки заявлены на один турнир, но не выступят на нем вместе в парном разряде. На следующей неделе на соревнованиях WTA 500 в Брисбене (Австралия) Мирра стартует в дуэте с другой соотечественницей — Екатериной Александровой, а Диана ограничится только одиночной сеткой. Через две с половиной недели на Открытом чемпионате Австралии все получится наоборот — напарницей Дианы станет россиянка Людмила Самсонова, а Мирра сосредоточится на одиночке. У двух наших молодых звезд разные стратегии на новый сезон — это, видимо, и послужило причиной распада полюбившейся многим бригады МиДи.
ЛюДи вместо МиДи
В прошлом году Андреева и Шнайдер выиграли в паре «мастерс» в Майами, турнир WTA 500 в Брисбене, а также добрались до полуфиналов ТБШ в Мельбурне и Париже. Однако в конце сезона звездный дуэт словил кризис — проиграл шесть матчей подряд. Причиной во многом стала игровая яма, в которую угодила Мирра, однако Диана во всех интервью продолжала говорить, что ей психологически комфортно выступать с первой ракеткой страны и она не собирается инициировать разрыв. И все же проект МиДи приказал долго жить — во всяком случае, до будущей весны. А инициатором расставания, надо полагать, стал тренерский штаб Андреевой во главе с Кончитой Мартинес.
В начале нынешнего сезона испанской специалистке предстоит возвращать Мирру на прежний уровень и подтверждать ее претензии на лидерство в женском теннисе. Голос разума подсказывает, что тратить силы на парный разряд в такой ситуации нерационально. На первой неделе после отпуска для обретения игрового ритма попробовать можно, но на «мейджорах» Андреева, видимо, намерена сконцентрироваться на одиночке. Это категорически не устраивает Шнайдер, для которой парная карьера не менее приоритетна, чем индивидуальная. Так что Диана логично нашла себе другую партнершу.
Людмила Самсонова в прошлом сезоне выступала в паре с американкой Николь Меличар-Мартинес и даже завоевала с ней два титула — на небольших турнирах в Сеуле и Нинбо. Однако вариант со Шнайдер, безусловно, намного перспективнее — тут появляются виды и на Олимпиаду, и на вторую неделю турниров «Большого шлема». Что касается Александровой, то это для Мирры тоже неплохой опыт. Екатерина — вторая ракетка России и очень опытная теннисистка. Однако данный союз точно временный. Во-первых, две сильные одиночницы в одном дуэте редко добиваются успеха в паре. А во-вторых, Александрова постоянно меняет партнерш, и ее нынешнее сотрудничество с Андреевой носит ситуативный характер.
Придется обыгрывать лучших теннисисток мира
В одиночной сетке предстоящего турнира в Брисбене Мирра посеяна под шестым номером, однако организаторы соревнований на днях представили ее как одного из двух главных хедлайнеров — наряду с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. В анонсе пятисотника говорится, что 18-летняя россиянка в нынешнем сезоне может составить белоруске конкуренцию в борьбе за первую строчку мирового рейтинга. В личных встречах лидер WTA пока ведет со счетом 4:2, но Андреева в прошлом году обыгрывала Соболенко в финале в Индиан-Уэллсе, а в позапрошлом — в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
«Может быть, соперничество между нами и есть, но Арина, к несчастью, пока ведет в счете, — констатировала Мирра на пресс-конференции в Брисбене. — Думаю, в будущем у нас будет много отличных встреч. Очевидно, что мне придется обыгрывать лучших теннисисток, если я хочу завоевать титулы. Ты побеждаешь их один или два раза, а потом обретаешь уверенность. Успех в Индиан-Уэллсе на данный момент является важной вехой в моей карьере. Выиграть турнир и одолеть в финале теннисистку номер один — это очень запоминающееся событие. Брисбен является отличной подготовкой к Открытому чемпионату Австралии. Для меня не могло быть лучшего первого турнира».
Теперь дело за малым: успешно выступить в компании семи теннисисток из топ-10. Мирра стартует в Брисбене со второго раунда, где встретится с американкой Энн Ли или квалифаером. Соболенко тоже начнет защиту титула со второго круга, где поборется с Кристиной Букшей из Испании или квалифаером. Самый горячий жребий в одиночном разряде — у Дианы Шнайдер, которой предстоит битва с одной из бывших соотечественниц — австралийкой Дарьей Касаткиной или австрийкой Анастасией Потаповой. Учитывая хейт в адрес обеих релоканток, Диана получила шанс с ходу стать кумиром наших фанатов. Пара Андреева/Александрова в первом круге Брисбена встретится с необычным дуэтом тайваньки Чань Хаочин и китаянки Цзян Синьюй, которые выступают вместе, несмотря на давний конфликт между их странами.
Олег Шамонаев