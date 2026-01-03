Ричмонд
Казахстанская теннисистка выиграла турнир за 7 миллионов

Казахстанка Аружан Сагандыкова (№ 677 в паре) стала победительницей парного турнира ITF в Ахмедабаде (Индия). Она выступала в дуэте с россиянкой Марией Головиной (№ 608), сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В финале соревнований 21-летняя Сагандыкова и 18-летняя Головина обыграли представительниц Японии Ману Кавамуру (№ 356) и Хоноку Кобаяши (№ 824) — 6:3, 6:2.

Для Аружан это пятый титул ITF в карьере и третий в парном разряде. Она впервые выиграла турнир вместе с Головиной, для которой это восьмой титул ITF и шестой в паре. Всего они провели в Ахмедабаде четыре игры и не проиграли ни одного сета.

Отметим, что общий призовой фонд турнира в Индии (одиночный и парный разряд в сумме) составляет 15 тысяч долларов США (7,6 миллиона тенге).