Казахстанская теннисистка выиграла турнир за 7 миллионов

В финале соревнований 21-летняя Сагандыкова и 18-летняя Головина обыграли представительниц Японии Ману Кавамуру (№ 356) и Хоноку Кобаяши (№ 824) — 6:3, 6:2.
Для Аружан это пятый титул ITF в карьере и третий в парном разряде. Она впервые выиграла турнир вместе с Головиной, для которой это восьмой титул ITF и шестой в паре. Всего они провели в Ахмедабаде четыре игры и не проиграли ни одного сета.
Отметим, что общий призовой фонд турнира в Индии (одиночный и парный разряд в сумме) составляет 15 тысяч долларов США (7,6 миллиона тенге).