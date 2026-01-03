Казахстанская теннисистка выиграла турнир за 7 миллионов

Для Аружан это пятый титул ITF в карьере и третий в парном разряде. Она впервые выиграла турнир вместе с Головиной, для которой это восьмой титул ITF и шестой в паре. Всего они провели в Ахмедабаде четыре игры и не проиграли ни одного сета.