Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Васильев о спортсмене 2025 года в России: «Овечкин на 1-м месте, он установил рекорд в мирового значения. Мирра Андреева — на 2-м, она произвела фурор»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года, а на второе место поставил 9-ю ракетку мира Мирру Андрееву.

Источник: Спортс"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года, а на второе место поставил 9-ю ракетку мира Мирру Андрееву.

"На первом месте вне всякого сомнения Александр Овечкин, который установил рекорд в НХЛ. Это достижение мирового значения. Это первое место.

На втором месте — Мирра Андреева, это новое открытие в мировом теннисе. И в России, конечно, она произвела фурор в этом году.

На третьем могут быть несколько: и наши пловцы, и гимнасты. Кто‑то из них. Не могу кого‑то отдельно выделить, но и те, и те достойны", — сказал Васильев.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше