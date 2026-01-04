«Возненавидела меня за это»: почему Шарапова и Уильямс бесили друг друга

В отношениях же вне корта Шарапова и Уильямс в целом соблюдали корректность. Но был эпизод, когда они сцепились друг с другом как две кошки. Это произошло после интервью американки журналу Rolling Stone летом 2013 года, в котором та внезапно высказалась о Шараповой в крайне негативном ключе. «В каждом интервью она говорит “Я счастлива, мне повезло”, но это так скучно! Ее все равно не будут приглашать на крутые вечеринки. И если ей так хочется встречаться с парнем с черным сердцем, то удачи ей», — заявила Уильямс, не назвав Марию, правда, по имени. Речь шла о «теннисистке из топ-5, которая сейчас влюблена».