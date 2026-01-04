Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене

В своем стартовом матче 34-летняя Павлюченкова, занимающая 47-ю строчку в рейтинге WTA, уступила 43-й ракетке мира Соране Кырсте из Румынии со счетом 3:6, 1:6. Соперницы провели на корте чуть более одного часа.