Бенчич о том, заслуживает ли Вавринка wild card на Australian Open: «Тут даже нечего обсуждать. Не понимаю, чего они ждут»

11-я ракетка мира Белинда Бенчич поделилась эмоциями после победы команды Швейцарии над сборной Италии во втором туре United Cup.

Источник: Спортс"

Сегодня в одиночке она обыграла Жасмин Паолини со счетом 6:4, 6:3, а в паре с Якубом Полем победила Сару Эррани и Андреа Вавассори — 7:5, 4:6, 10:7.

— Белинда, в 2025 году ты дважды играла с Жасмин (в прошлом сезоне Бенчич уступила итальянке на United Cup и турнире в Нинбо — Спортс«“). Матчи были разными. Насколько приятно было ее обыграть, тем более на том же турнире?

— Конечно, приятно взять реванш — и в одиночке, и в команде. Она очень сильная теннисистка, а я сегодня довольна своим уровнем.

У нас была огромная поддержка со скамейки. Были ключевые моменты, где это сильно помогло, потому что в голове еще сидели ошибки из предыдущих матчей. Я рада, что смогла с этим справиться. Вот и все.

— Как вы считаете, Стэн [Вавринка] заслуживает wild card на Australian Open?

— Тут даже нечего обсуждать. Не понимаю, чего они ждут, — сказала Бенчич на пресс-конференции.

На данный момент организаторы Australian Open не объявили еще трех обладателей wild card в мужскую сетку. Турнир стартует 18 января.