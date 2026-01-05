Ричмонд
Джокович ушел из РТРА

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович объявил об уходе из Ассоциация профессиональных игроков (PTPA).

Источник: Спортс"

Серб создал организацию вместе в Вашеком Поспишилом в 2020-м.

"После тщательного обдумывания я принял решение полностью выйти из Ассоциация профессиональных игроков. Это решение связано с сохраняющимися вопросами к прозрачности, системе управления и тому, как использовались мой голос и образ.

Я горжусь тем видением, которое мы с Вашеком разделяли, создавая PTPA, — идеей дать игрокам более сильный и независимый голос. Однако стало очевидно, что мои ценности и подход больше не совпадают с нынешним курсом организации.

Я продолжу сосредотачиваться на теннисе, семье и вкладе в развитие спорта так, как это соответствует моим принципам и убеждениям. Желаю игрокам и всем причастным удачи в дальнейшем, но для меня эта глава теперь закрыта".

Профсоюз Джоковича подал в суд на туры за нарушения прав игроков и картельный сговор. В чем суть претензий?

«Мы указываем на незаконную систему, а исправлять — их задача». Чего хочет организация, подавшая в суд на теннисный тур?

Джокович рулит не только на корте, но и в теннисной политике. Его профсоюз стал серьезной организацией и успешно борется с ATP.

Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
