Джокович ушел из РТРА

Серб создал организацию вместе в Вашеком Поспишилом в 2020-м.
"После тщательного обдумывания я принял решение полностью выйти из Ассоциация профессиональных игроков. Это решение связано с сохраняющимися вопросами к прозрачности, системе управления и тому, как использовались мой голос и образ.
Я горжусь тем видением, которое мы с Вашеком разделяли, создавая PTPA, — идеей дать игрокам более сильный и независимый голос. Однако стало очевидно, что мои ценности и подход больше не совпадают с нынешним курсом организации.
Я продолжу сосредотачиваться на теннисе, семье и вкладе в развитие спорта так, как это соответствует моим принципам и убеждениям. Желаю игрокам и всем причастным удачи в дальнейшем, но для меня эта глава теперь закрыта".
