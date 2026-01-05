Джокович объявил об уходе из Профсоюза профессиональных теннисистов

«После тщательного обдумывания я принял решение полностью покинуть PTPA. Это решение связано с озабоченностью по поводу прозрачности, управления и того, как мой голос и образ были представлены. Я горжусь тем видением, которое мы с Вашеком разделяли, создавая PTPA, — предоставить игрокам более сильный и независимый голос, — однако стало очевидно, что мои ценности и подход больше не соответствуют текущему направлению развития организации. Я продолжу сосредотачиваться на своем теннисе, своей семье и на том, чтобы вносить вклад в спорт способами, которые отражают мои принципы. Я желаю игрокам и всем причастным всего наилучшего в их движении вперед, но для меня эта глава теперь закрыта», — написал Джокович на своей странице в соцсети X.