Джокович объявил об уходе из Профсоюза профессиональных теннисистов

Джокович объявил об уходе из PTPA.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович объявил в соцсетях об уходе из Профсоюза профессиональных теннисистов (PTPA), основателем которого он является.

Джокович создал PTPA вместе с канадцем Вашеком Поспишилом в 2019 году. Организация намеревалась «защищать интересы профессиональных теннисистов во всем мире, поддерживать и улучшать благополучие игроков на корте и за его пределами».

«После тщательного обдумывания я принял решение полностью покинуть PTPA. Это решение связано с озабоченностью по поводу прозрачности, управления и того, как мой голос и образ были представлены. Я горжусь тем видением, которое мы с Вашеком разделяли, создавая PTPA, — предоставить игрокам более сильный и независимый голос, — однако стало очевидно, что мои ценности и подход больше не соответствуют текущему направлению развития организации. Я продолжу сосредотачиваться на своем теннисе, своей семье и на том, чтобы вносить вклад в спорт способами, которые отражают мои принципы. Я желаю игрокам и всем причастным всего наилучшего в их движении вперед, но для меня эта глава теперь закрыта», — написал Джокович на своей странице в соцсети X.

