Павлюченкова поднялась на три позиции в рейтинге WTA

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 47-го на 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В воскресенье Павлюченкова в стартовом матче турнира в Брисбене проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте со счетом 3:6, 1:6.
Американка Аманда Анисимова поднялась с четвертого на третье место в рейтинге, опередив американку Кори Гауфф. Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко, второй — полька Ига Швёнтек.
Звание первой ракетки России сохранила за собой Мирра Андреева, которая осталась на девятой строчке, на десятом месте располагается ее соотечественница Екатерина Александрова. На 17-й позиции идет Людмила Самсонова, на 21-й — Диана Шнайдер.
Рейтинг WTA, версия от 5 января:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10490 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8178;
3 (4). Аманда Анисимова (США) — 6287;
4 (3). Кори Гауфф (США) — 6273;
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5850;
6 (6). Джессика Пегула (США) — 5583;
7 (7). Мэдисон Киз (США) — 4335;
8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4236;
9 (9). Мирра Андреева (Россия) — 4125;
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375…
17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2209…
21 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 1866…
30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1558…
33 (33). Анна Калинская (Россия) — 1461…
44 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1184…
61 (62). Анна Блинкова (Россия) — 1016…
100 (100). Оксана Селехметьева (Россия) — 766.