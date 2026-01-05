Ричмонд
Павлюченкова поднялась на три позиции в рейтинге WTA

Российская теннисистка Павлюченкова поднялась на три позиции в рейтинге WTA.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 47-го на 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

В воскресенье Павлюченкова в стартовом матче турнира в Брисбене проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте со счетом 3:6, 1:6.

Американка Аманда Анисимова поднялась с четвертого на третье место в рейтинге, опередив американку Кори Гауфф. Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко, второй — полька Ига Швёнтек.

Звание первой ракетки России сохранила за собой Мирра Андреева, которая осталась на девятой строчке, на десятом месте располагается ее соотечественница Екатерина Александрова. На 17-й позиции идет Людмила Самсонова, на 21-й — Диана Шнайдер.

Рейтинг WTA, версия от 5 января:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10490 очков;

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8178;

3 (4). Аманда Анисимова (США) — 6287;

4 (3). Кори Гауфф (США) — 6273;

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5850;

6 (6). Джессика Пегула (США) — 5583;

7 (7). Мэдисон Киз (США) — 4335;

8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4236;

9 (9). Мирра Андреева (Россия) — 4125;

10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375…

17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2209…

21 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 1866…

30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1558…

33 (33). Анна Калинская (Россия) — 1461…

44 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1184…

61 (62). Анна Блинкова (Россия) — 1016…

100 (100). Оксана Селехметьева (Россия) — 766.

