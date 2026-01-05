Ричмонд
Медведев победил Фучовича на старте турнира в Брисбене

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Брисбене.

Источник: AFP 2023

В первом круге 13-я ракетка мира обыграл венгра Мартона Фучовича со счетом 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 10 минут.

Медведев за игру сделал 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. У 54-я ракетки мира Фучовича — 2 двойные ошибки 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Медведев одержал первую победу в 2026 году. Его соперником во втором круге турнира в Брисбене станет американец Фрэнсис Тиафо.

