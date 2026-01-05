Сборная США обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал United Cup

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сборная США по теннису обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал United Cup, который проходит в Австралии.
Встреча группы А между сборной США и Испании прошла в Перте и завершилась со счетом 2−1 в пользу американских теннисистов. В женском одиночном разряде американка Кори Гауфф (4-я ракетка мира) проиграла испанке Джессике Боусас-Манейро (42) со счетом 1:6, 7:6 (7:3), 0:6. В мужском разряде Тейлор Фриц (9) обыграл испанца Хауме Мунара (38) — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (8:6). В миксте американский дуэт Гауфф/Кристиан Харрисон одержал победу над испанской парой Ивонн Кавалье-Реймерс/Иньиго Сервантес со счетом 7:6 (7:5), 6:0.
Сборная США (2−0) завершила групповой этап на первом месте в таблице и вышла в четвертьфинал турнира. На втором месте расположилась команда Аргентины (1−1), на третьем — сборная Испании (0−2).
В матче группы D, который прошел в Сиднее, сборная Чехии обыграла команду Норвегии со счетом 3−0. Барбора Крейчикова (63) одержала победу над Мален Хельго (533) со счетом 6:4, 6:3, а Якуб Меншик (18) обыграл Каспера Рууда (12) — 7:5, 7:6 (8:6). В миксте Крейчикова и Адам Павлашек переиграли Ульрикке Эйкери и Виктора Дурасовича — 7:5, 6:2.
Матчи турнира принимают Перт (группы А, С, Е) и Сидней (группы B, D, F). Помимо победителей групп, в четвертьфинал выйдут по одной лучшей команде из каждого города из занявших второе место.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.