Сборная США обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал United Cup

Встреча группы А между сборной США и Испании прошла в Перте и завершилась со счетом 2−1 в пользу американских теннисистов. В женском одиночном разряде американка Кори Гауфф (4-я ракетка мира) проиграла испанке Джессике Боусас-Манейро (42) со счетом 1:6, 7:6 (7:3), 0:6. В мужском разряде Тейлор Фриц (9) обыграл испанца Хауме Мунара (38) — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (8:6). В миксте американский дуэт Гауфф/Кристиан Харрисон одержал победу над испанской парой Ивонн Кавалье-Реймерс/Иньиго Сервантес со счетом 7:6 (7:5), 6:0.