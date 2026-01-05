Теннисисты сборной Польши обыграли команду Германии в матче United Cup

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сборная Польши по теннису одержала победу над командой Германии в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии.
Встреча группы F в Сиднее завершилась со счетом 3−0 в пользу польских теннисистов. В женском одиночном разряде вторая ракетка мира Ига Швёнтек обыграла Еву Лис (39) со счетом 3:6, 6:3, 6:4. В мужском матче Александр Зверев (3) проиграл Хуберту Хуркачу (83) — 3:6, 4:6. В миксте Зверев и Лаура Зигемунд уступили польскому дуэту Катажина Кава/Ян Зелиньский — 6:7 (6:8), 3:6.
В активе сборной Германии по одной победе и одному поражению. В последнем противостоянии группы поляки (1−0) встретятся с нидерландцами (0−1). Матчи турнира принимают Перт (группы А, С, Е) и Сидней (группы B, D, F). Помимо победителей групп, в четвертьфинал выйдут по одной лучшей команде из каждого города из занявших второе место.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.