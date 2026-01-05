Сборная Греции вышла в четвертьфинал United Cup

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сборная Греции по теннису одержала победу над командой Великобритании в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии.
Встреча группы E в Перте завершилась со счетом 2−1. В мужском одиночном разряде 34-я ракетка мира Стефанос Циципас обыграл Билли Харриса (127) со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4). У женщин Мария Саккари (51) одолела британку Эмму Радукану (29) — 6:3, 3:6, 6:1. В миксте британцы Оливия Николлс и Нил Скупски обыграли Деспину Папамихаил и Стефаноса Сакелларидиса — 6:2, 3:6, 10:4.
Греки одержали вторую победу и гарантировали себе выход в плей-офф с первого места. Матчи турнира принимают Перт (группы А, С, Е) и Сидней (группы B, D, F). Помимо победителей групп, в четвертьфинал выйдут по одной лучшей команде из каждого города из занявших второе место.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.