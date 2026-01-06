Ричмонд
«Овечкина в любом буфете знают». Тарпищев назвал Александра спортсменом 2025 года в России

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года.

В апреле форвард побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

"Овечкин — главный спортсмен России 2025 года. Почему, понятно — человека даже представлять не надо, его в любом буфете знают (смеется).

Остальных сложно оценивать, потому что единицы из мира [российского] спорта имеют право участвовать [в международных турнирах]", — сказал Тарпищев.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше