В апреле форвард побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.
"Овечкин — главный спортсмен России 2025 года. Почему, понятно — человека даже представлять не надо, его в любом буфете знают (смеется).
Остальных сложно оценивать, потому что единицы из мира [российского] спорта имеют право участвовать [в международных турнирах]", — сказал Тарпищев.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше