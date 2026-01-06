Александрова прошла в третий круг турнира в Брисбене

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над американкой Софией Кенин и вышла в третий круг турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.