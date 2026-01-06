Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александрова прошла в третий круг турнира в Брисбене

Десятая ракетка мира Александрова вышла в третий круг турнира в Брисбене.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над американкой Софией Кенин и вышла в третий круг турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:3 в пользу десятой ракетки мира Александровой. Кенин, уроженка Москвы, занимает 28-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту.

В следующем круге Александрова сыграет с победительницей встречи между чешкой Каролиной Муховой (20) и австралийкой Айлой Томлянович (78).