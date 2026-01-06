Александрова прошла в третий круг турнира в Брисбене

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над американкой Софией Кенин и вышла в третий круг турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:3 в пользу десятой ракетки мира Александровой. Кенин, уроженка Москвы, занимает 28-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту.
В следующем круге Александрова сыграет с победительницей встречи между чешкой Каролиной Муховой (20) и австралийкой Айлой Томлянович (78).