Шнайдер обыграла сменившую гражданство россиянку на турнире в Брисбене

Четвертая ракетка России победила Анастасию Потапову со счетом 6:1, 6:3 и вышла в третий круг.

Источник: РБК Спорт

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене.

Во втором круге 12-я сеяная обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову со счетом 6:1, 6:3.

Следующей соперницей Шнайдер станет американка Мэдисон Киз (7-й номер рейтинга WTA).

Шнайдер занимает 21-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

Потапова располагается на 55-й строчке рейтинга WTA, уроженка Саратова выступает за Австрию с этого сезона.

Турнир в Брисбене с призовым фондом $1,69 млн завершится 11 января.

