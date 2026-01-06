Ричмонд
На Australian Open выплатят рекордные призовые

Общая сумма выплат теннисистам выросла на 16% по сравнению с предыдущим сезоном. Она превысит $74 млн.

Источник: Reuters

Теннисная ассоциация Австралии объявила о рекордном призовом фонде Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в 2026 году. Общая сумма, которую разделят участники первого в сезоне турнира «Большого шлема», составит 111,5 млн австралийских долларов ($74,89 млн), что на 16% больше, чем в прошлом году.

«Это увеличение на 16% демонстрирует нашу приверженность поддержке теннисной карьеры на всех уровнях», — заявил генеральный директор Tennis Australia Крейг Тайли. Особый акцент сделан на увеличении выплат в квалификационных раундах, призовые в которых с 2023 года выросли на 55%.

«Эти инвестиции укрепляют фундамент тенниса, обеспечивая его долгосрочное развитие и коммерческий рост, — отметил Тайли. — Поддерживая игроков на всех уровнях, мы расширяем кадровый резерв и создаем более захватывающие сюжеты для болельщиков».

Наибольший рост (на 19%) зафиксирован для победителей в одиночных разрядах, которые получат по $2,79 млн. Финалистам достанутся по $1,44 млн, полуфиналистам — по $840 тыс., четвертьфиналистам — по $504 тыс.

Призовые в квалификации также увеличены на 16%: за выход в третий раунд игроки получат $56 тыс., во второй — $38,3 тыс., в первый — $27,2 тыс.

Квалификация на Australian Open стартует 12 января, основные соревнования пройдут с 18 января по 1 февраля в Мельбурне. В прошлом сезоне турнир выиграли итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

