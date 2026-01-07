Медведев вышел во второй четвертьфинал подряд. Кризис позади?

«У меня сейчас не самый высокий посев, а значит, уже на ранних стадиях можно попасть на крайне сложную сетку, — оценил Медведев свои шансы на Australian Open-2026. — Но когда ты находишься на турнире, ты в любом случае стараешься показывать свой максимум — вне зависимости от соперника. Иногда возникают сенсации: можно быть не очень высоко сеяным и при этом получить удачную сетку, а можно обыграть сильного игрока и тем самым облегчить дальнейший путь. Никогда не знаешь заранее. Если говорить о моих шансах в целом, на данном этапе карьеры я уже не тот игрок, которого автоматически считают фаворитом на каждом старте. Но моя задача — как можно быстрее снова вернуться в эту категорию».