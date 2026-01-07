Медведев вышел во второй четвертьфинал подряд. Кризис позади?

Новый имидж — спокойного игрока с аккуратной стрижкой — пока приносит удачу первой ракетке России Даниилу Медведеву. Во всяком случае, на турнире ATP-250 наш спортсмен одержал вторую подряд уверенную победу и оформил путевку в четвертьфинал. С учетом выхода в эту же высокую стадию в конце прошлого сезона на «мастерсе» в Париже, можно сказать, что под руководством тренера Томаса Юханссона наблюдаются признаки преодоления кризиса в карьере 29-летнего россиянина. Во всяком случае в поединке против 30-го номера мирового рейтинга Фрэнсиса Тиафо Даниил не позволил ни на секунду усомниться в своем высоком классе, доминируя большую часть матча.
Человек с четким планом на игру
Даниил многим пожертвовал ради того, чтобы прервать череду неудач, накатившую на него в прошлом сезоне. Уволил прежний тренерский штаб во главе с Жилем Сервара, начал чаще расставаться с семьей ради сборов и тренировок и даже состриг свою знаменитую шевелюру. Нельзя сказать, что перед нами теперь другой человек — фирменная «неправильная» техника и характерные манипуляции с шортами не дают усомниться, что перед нами все тот же Медведев. Однако на турнире в Брисбене звездный россиянин выглядит очень мобилизованным и заряженным. Две уверенных победы над серьезными соперниками — Мартоном Фучовичем и Фрэнсисом Тиафо — яркое тому свидетельство.
Конечно, Тиафо сейчас переживает не лучшие времена — имеет лишний вес и выступает с перемотанной рабочей правой рукой. К тому же для Даниила он удобный соперник (до прошлогоднего поражения на Кубке Лайвера Медведев выиграл у Фрэнсиса пять матчей подряд). Однако американец опытный и высококлассный теннисист, который способен дать бой любому из лидеров мужского тура. Поэтому логично, что россиянин не бросился в наступление с первых розыгрышей, а первые шесть геймов присматривался к конкуренту, а также привыкал к корту и непростым погодным условиям — в Брисбене сейчас жара в районе 30 градусов, а наш спортсмен, как известно, не любит такую погоду. К счастью, адаптация прошла успешно, и Даниил нашел в себе силы прибавить.
Нельзя сказать, что Юханссон как-то кардинально поменял стиль Медведева — он по-прежнему играет очень глубоко, сильно подает и не любит выходить к сетке. Но ментально Даниил перезагрузился и вернул былой кураж. Конечно, пока соперники не ставили перед ним неразрешимых задач — и повода бросаться ракетками, спорить с судьями и посылать болельщиков в Брисбене не возникало. Однако, в отличие от большей части прошлого сезона, сейчас мы видим человека, у которого есть четкий план на игру и который трезво оценивает свои сильные и слабые стороны. И пока подобный подход дает результат — после невнятного выступления на выставочном турнире в Индии, россиянин не отдал в официальных матчах ни одного сета.
Вернуться в категорию фаворитов
Ключевыми в поединке против Тиафо стали шестой гейм первого сета и третий гейм второго сета. В обоих случаях Медведев взял подачу соперника и показал высокое качество тенниса. Правда, в первом случае реализовать удалось только четвертый брейк — Фрэнсис яростно отбивался и в одном из розыгрышей выдержал размен из 27 ударов. Для Даниила это нормально, а вот американец в его нынешней форме не выглядит готовым к таким марафонам. В общем, судьба первой партии после этого была решена, а в начале второго сета россиянин добил соперника еще одним реализованным брейком. Особенно порадовало, что у Медведева, в отличие от стартового поединка, отменно работала подача. В этом компоненте он вроде бы возвращается в свои лучшие годы. За 59 минут матча он исполнил девять эйсов.
За выход в четвертьфинал в Брисбене Даниил сыграет с победителем матча Камиль Майхшак (Польша) — Райлли Опелка (США). В целом на этом небольшом турнире категории ATP-250 все складывается для россиянина как нельзя лучше. В строю, помимо первой ракетки соревнований Медведева, из сеяных остались только британец Кэмерон Норри и чех Иржи Лехечка. В общем, есть отличный шанс начать сезон с нового титула. С одной стороны, есть сомнения, что перед Открытым чемпионатом Австралии стоит выкладываться на полную катушку. С другой — для россиянина после прошлогодней волны негатива важно вернуть веру в себя и наладить полный контакт с новым тренерским штабом. Сейчас Даниил вышел в четвертьфинал на шестом из последних семи турниров. Всего он добрался до этой стадии в АТР-туре в 90-й раз в карьере.
«У меня сейчас не самый высокий посев, а значит, уже на ранних стадиях можно попасть на крайне сложную сетку, — оценил Медведев свои шансы на Australian Open-2026. — Но когда ты находишься на турнире, ты в любом случае стараешься показывать свой максимум — вне зависимости от соперника. Иногда возникают сенсации: можно быть не очень высоко сеяным и при этом получить удачную сетку, а можно обыграть сильного игрока и тем самым облегчить дальнейший путь. Никогда не знаешь заранее. Если говорить о моих шансах в целом, на данном этапе карьеры я уже не тот игрок, которого автоматически считают фаворитом на каждом старте. Но моя задача — как можно быстрее снова вернуться в эту категорию».
Олег Шамонаев