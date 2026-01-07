Камбэком с «баранкой» обернулся матч Путинцевой на турнире в Австралии

В матче 1/16 финала турнира Путинцева, занимающая 74-я в мировом рейтинге, встречалась с 26-й ракеткой мира Мартой Костюк из Украины.
Первый сет остался за Путинцевой — 7:6 (5), однако две оставшиеся партии выиграла Костюк — 6:1, 6:0, тем самым обеспечив себе выход в ⅛ финала турнира.
Напомним, Юлия Путинцева попала на турнир в Брисбене в качестве лаки-лузера: она уступила в финале квалификации, но всё же получила шанс выступить в основной сетке после того как с турнира снялась чешка Каролина Плишкова.