Камбэком с «баранкой» обернулся матч Путинцевой на турнире в Австралии

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В матче 1/16 финала турнира Путинцева, занимающая 74-я в мировом рейтинге, встречалась с 26-й ракеткой мира Мартой Костюк из Украины.

Первый сет остался за Путинцевой — 7:6 (5), однако две оставшиеся партии выиграла Костюк — 6:1, 6:0, тем самым обеспечив себе выход в ⅛ финала турнира.

Напомним, Юлия Путинцева попала на турнир в Брисбене в качестве лаки-лузера: она уступила в финале квалификации, но всё же получила шанс выступить в основной сетке после того как с турнира снялась чешка Каролина Плишкова.