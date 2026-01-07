Мирра победно начала новый сезон. Отдала сет сопернице, но потом исправилась

Первая ракетка нашей страны Мирра Андреева победно начала сезон в одиночном разряде, пробившись в третий раунд пятисотника в Брисбене. Соперница у 18-летней россиянки была далеко не грозная — местная теннисистка Оливия Гадеки, которой организаторы турнира даже специальное приглашение в основную сетку не дали. Гадеки, 204-й ракетке мира, пришлось пробиваться через квалификацию, и к матчу с Андреевой она подошла с серией из трех побед. Мирра поначалу столкнулась с трудностями, но в итоге сумела взять верх в трех сетах — хоть и не показала стабильно высокий уровень тенниса.
Серии поражений на финише сезона-2025
Концовка прошлого сезона у Андреевой совсем не получилась. Она проиграла три поединка подряд на китайских турнирах в трех партиях, в результате не попала на Итоговый чемпионат WTA в одиночном разряде, получив лишь статус первой запасной (а обошедшая ее на последнем повороте Елена Рыбакина стала там чемпионкой), а в паре с Дианой Шнайдер потерпела шесть поражений подряд, начиная с четвертьфинала US Open. Три последних проигрыша пришлись на Итоговый турнир — в паре, в отличие от одиночки, Мирра туда попала.
Возможно, эти неудачи привели к тому, что Андреева пересмотрела свой план парных выступлений в новом году. Официальных комментариев от нее и Шнайдер не было, но на данный момент их дуэт либо распался, либо взял паузу. В Брисбене Диана пару вообще не играла, а Мирра заявилась в парный турнир с Екатериной Александровой — они выиграли один матч и вылетели в четвертьфинале. На Australian Open выступать в паре не планирует уже Андреева, а Шнайдер заявлена там вместе с Людмилой Самсоновой. Стоит напомнить, что Кончита Мартинес, тренер Мирры Андреевой, еще в прошлом году не раз советовала ей пересмотреть свой график парных выступлений и сосредоточиться на игре в одиночном разряде.
Нервы в первой партии и итоговая волевая победа
В данном случае игра в паре с Александровой скорее была для Андреевой неплохим способом прибиться к кортам Брисбена и почувствовать турнирный ритм. Все-таки прошлый сезон закончился два месяца назад, а в одиночке у Мирры не было официальных матчей с середины октября. В межсезонье 18-летняя россиянка провела лишь один поединок, обыграв Александру Эалу на выставочном турнире в Макао (специальный административный район Китая) 28 декабря.
Стартовые геймы не давали причин волноваться — Мирра здорово подавала, сразу добралась до брейк-пойнта, а при счете 2:1 сделала брейк. Однако Оливия после этого прибавила в игре на приеме, зацепилась и сумела сравнять счет. Пошла равная борьба, а в концовке партии Андреева стала торопиться, подача дала сбой, и при 15:40 случилась двойная ошибка. Гадеки воспользовалась этим и в следующем гейме уверенно подала на сет.
Перед второй партией Мирра взяла паузу, уйдя в раздевалку. Старт сета получился непростым, две отличные атаки Оливии с приема вторых подач привели к двойному брейк-пойнту в третьем гейме. Однако Андреева вовремя нащупала подачу, а затем у нее здорово заработал бэкхенд по линии. Гадеки перестала успевать за возросшими скоростями, начала сама много ошибаться, и в итоге россиянка взяла пять геймов подряд.
В решающем сете Мирра взяла с места в карьер. С учетом четырех подряд очков, выигранных в концовке второй партии, серия Андреевой достигла 13 успешных розыгрышей, прежде чем россиянка допустила-таки ошибку. Это не помешало Мирре сделать еще один брейк и повести 4:0, а дальше дожать Оливию было уже делом техники. Кстати, их единственный предыдущий матч, состоявшийся в первом раунде US Open — 2023, также завершился волевой победой Андреевой (1:6, 6:3, 6:4). На этот раз победа далась Мирре попроще, но сюжет получился похожим.
Очередная встреча с Носковой в Брисбене
Дальше отдыха у теннисисток в Брисбене не предусмотрено — победительницы будут играть каждый день. Андреева завтра, 8 января, поспорит за выход в четвертьфинал с Линдой Носковой. Чешка тоже достаточно юна, хоть и постарше россиянки (ей недавно исполнился 21 год), и сейчас поднялась на лучшую позицию в карьере, став 12-й ракеткой мира.
За предыдущие два сезона они сыграли друг с другом уже пять раз, причем обе встречи, состоявшиеся на харде, прошли именно в Брисбене. В 2024-м сильнее тут оказалась Линда, а год назад Мирра разгромила ее с «баранкой» во втором сете. Матч состоится последним запуском на том же корте номер 1, на котором Андреева сыграла с Гадеки. Это скорее плюс — нередко корты даже на одном турнире различаются по отскоку мяча, так что Мирре пока не придется привыкать к чуть иным условиям.
Артем Тайманов