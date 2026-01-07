Мирра победно начала новый сезон. Отдала сет сопернице, но потом исправилась

Возможно, эти неудачи привели к тому, что Андреева пересмотрела свой план парных выступлений в новом году. Официальных комментариев от нее и Шнайдер не было, но на данный момент их дуэт либо распался, либо взял паузу. В Брисбене Диана пару вообще не играла, а Мирра заявилась в парный турнир с Екатериной Александровой — они выиграли один матч и вылетели в четвертьфинале. На Australian Open выступать в паре не планирует уже Андреева, а Шнайдер заявлена там вместе с Людмилой Самсоновой. Стоит напомнить, что Кончита Мартинес, тренер Мирры Андреевой, еще в прошлом году не раз советовала ей пересмотреть свой график парных выступлений и сосредоточиться на игре в одиночном разряде.