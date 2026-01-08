Рыбакина выиграла 13-й матч подряд. Это повторение ее самой длинной победной серии в карьере

Для казахстанки это 13-я победа подряд. Она не проигрывает с октябрьского турнира в Ухане, где уступила Арине Соболенко.
Это повторение самой длинной победной серии Рыбакиной: в 2023-м она выиграла 13 матчей подряд между Дубаем и Майами.
