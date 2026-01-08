Ричмонд
Соболенко о платье на Australian Open: «Вдохновлялась либо Сереной, либо, кажется, одной из коллекций Шараповой»

Арина Соболенко официально представила платье, в котором сыграет на Australian Open-2026.

Источник: Спортс"

Ее спонсор Nike подготовил комплект, в котором сочетаются розовый, черный, оранжевый и голубой цвета.

«Я вдохновлялась либо Сереной, либо, кажется, одной из коллекций Марии [Шараповой] — светлым персиковым платьем. Я сказала Nike, что хочу вернуть эти цвета, и они это сделали. Теперь это мое любимое платье», — рассказала Соболенко в интервью на корте после выхода в четвертьфинал в Брисбене.

Чем, кроме тенниса, зарабатывает Арина Соболенко?

