Соболенко о платье на Australian Open: «Вдохновлялась либо Сереной, либо, кажется, одной из коллекций Шараповой»

Ее спонсор Nike подготовил комплект, в котором сочетаются розовый, черный, оранжевый и голубой цвета.
«Я вдохновлялась либо Сереной, либо, кажется, одной из коллекций Марии [Шараповой] — светлым персиковым платьем. Я сказала Nike, что хочу вернуть эти цвета, и они это сделали. Теперь это мое любимое платье», — рассказала Соболенко в интервью на корте после выхода в четвертьфинал в Брисбене.
Чем, кроме тенниса, зарабатывает Арина Соболенко?
