Шнайдер за три часа проиграла Киз в третьем круге турнира в Брисбене

Россиянка Диана Шнайдер проиграла американке Мэдисон Киз в третьем круге турнира в Брисбене — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:7 (4:7). Матч длился 3 часа.

Источник: Спорт-Экспресс

21-я ракетка мира Шнайдер сделала за игру 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. У 7-я ракетки мира Киз — 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

В третьем сете при счете 4:5 Шнайдер отыграла два матчбола.

Киз вышла в четвертьфинал и встретится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by ANZ

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Мэдисон Киз (США, 5) — Диана Шнайдер (Россия, 12) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

