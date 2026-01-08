Шнайдер за три часа проиграла Киз в третьем круге турнира в Брисбене

21-я ракетка мира Шнайдер сделала за игру 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. У 7-я ракетки мира Киз — 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 из 9 реализованных брейк-пойнтов.
В третьем сете при счете 4:5 Шнайдер отыграла два матчбола.
Киз вышла в четвертьфинал и встретится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by ANZ
Призовой фонд 1 206 446 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Мэдисон Киз (США, 5) — Диана Шнайдер (Россия, 12) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).
