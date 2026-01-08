Соболенко бросает вызов WTA: «Я не стану ломать здоровье ради рейтинга»

Арина Соболенко пропустит часть турниров в 2026 году из-за приоритета здоровья — несмотря на возможные санкции WTA.
Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, сообщила 8 января 2026 года о намерении снова ограничить участие в соревнованиях в текущем сезоне, чтобы избежать ухудшения физического состояния в условиях напряжённого календаря. По её словам, несмотря на осознание риска применения санкций со стороны Женской теннисной ассоциации (WTA), сохранение здоровья остаётся главной задачей.
Согласно действующим регламентам WTA, ведущие теннисистки обязаны выступать как минимум на четырёх турнирах Большого шлема, десяти соревнованиях серии WTA 1000 и шести — серии WTA 500. За нарушение этого требования предусмотрены меры, включая снятие рейтинговых очков и наложение финансовых штрафов.
В 2025 году Соболенко сыграла только на трёх турнирах категории WTA 500: в Брисбене, Штутгарте и Берлине. За неполное выполнение обязательств её рейтинговые очки были частично аннулированы — такая же мера была применена и к другим высокорейтинговым теннисисткам, включая вторую ракетку мира Игу Швентек.
Выступая после победы над Сораной Кирстя на турнире Brisbane International, Соболенко пояснила, что текущая структура турнирного календаря создаёт чрезмерную нагрузку на спортсменов. Она отметила высокую частоту травм среди игроков в прошлом сезоне и подчеркнула, что в 2025 году неоднократно выходила на корт в состоянии болезни или сильного переутомления. В 2026 году команда спортсменки планирует более строго подходить к выбору соревнований, даже если это приведёт к штрафным санкциям по итогам года.
Соболенко выразила мнение, что существующие требования WTA в части обязательных выступлений — в особенности на турнирах WTA 1000 — чрезмерны и контрпродуктивны для долгосрочного здоровья атлетов. По её оценке, текущий формат календаря отражает коммерческие интересы организаторов в большей степени, чем заботу об участниках.
Критика продолжительности сезона, длящегося 11 месяцев, звучит как в женском, так и в мужском туре. Особенно остро вопрос был поднят после так называемого «азиатского слета» в конце 2025 года, когда сразу несколько игроков получили травмы, что вызвало широкую дискуссию о перегруженности календаря.
По информации агентства Reuters, в сентябре 2025 года WTA заявила, что благополучие спортсменов остаётся приоритетом, и напомнила, что при корректировке календаря на 2024 год организация учитывала позиции совета игроков и их представителей в совете директоров WTA. Однако, судя по заявлениям Соболенко и других топ-спортсменок, текущие меры пока не обеспечивают достаточного баланса между требованиями турнирного расписания и возможностями организма теннисистов.