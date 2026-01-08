Соболенко бросает вызов WTA: «Я не стану ломать здоровье ради рейтинга»

Выступая после победы над Сораной Кирстя на турнире Brisbane International, Соболенко пояснила, что текущая структура турнирного календаря создаёт чрезмерную нагрузку на спортсменов. Она отметила высокую частоту травм среди игроков в прошлом сезоне и подчеркнула, что в 2025 году неоднократно выходила на корт в состоянии болезни или сильного переутомления. В 2026 году команда спортсменки планирует более строго подходить к выбору соревнований, даже если это приведёт к штрафным санкциям по итогам года.