Рублев и Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Гонконге

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов стали полуфиналистами парного турнира в Гонконге.

Источник: AP 2024

В четвертьфинальном матче дуэт обыграл французов Альбано Оливетти и Тео Аррибажа со счетом 6:3, 3:6, 10:4. Матч длился 1 час 3 минуты.

Следующими соперниками Рублева и Хачанова станут победители матча Васил Кирков/Барт Стивенс (США/Нидерланды) — Гонсало Эскобар/Мигель Анхель Рейес-Варела (Эквадор/Мексика).

Гонконг (Китай).

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open.

Призовой фонд 700 045 долларов.

Открытые корты, хард.

Парный разряд.

Четвертьфинал.

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Тео Аррибаж/Альбано Оливетти (Франция) — 6:3, 3:6, 10:4.

