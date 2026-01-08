Рублев и Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Гонконге

В четвертьфинальном матче дуэт обыграл французов Альбано Оливетти и Тео Аррибажа со счетом 6:3, 3:6, 10:4. Матч длился 1 час 3 минуты.
Следующими соперниками Рублева и Хачанова станут победители матча Васил Кирков/Барт Стивенс (США/Нидерланды) — Гонсало Эскобар/Мигель Анхель Рейес-Варела (Эквадор/Мексика).
Гонконг (Китай).
Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open.
Призовой фонд 700 045 долларов.
Открытые корты, хард.
Парный разряд.
Четвертьфинал.
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Тео Аррибаж/Альбано Оливетти (Франция) — 6:3, 3:6, 10:4.
