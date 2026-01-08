Google вернул российским и белорусским теннисистам флаги их стран в поисковике

Пользователи соцсетей обратили внимание, что в анонсах игр Арина Соболенко обозначена зелено-красным флагом, а россиянам вернули триколор.
Россияне и белорусы выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Из-за этого Диана Шнайдер, Мирра Андреева и другие спортсменки не имеют флага рядом со своим именем на официальном сайте WTA.
Ранее Шнайдер не сумела одолеть Мэдисон Киз в ⅛ финала турнира WTA 500 в Брисбене.
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше