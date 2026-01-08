Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Google вернул российским и белорусским теннисистам флаги их стран в поисковике

Российские и белорусские теннисисты вновь обрели флаги своих стран в поисковике Google.

Источник: Sport24

Пользователи соцсетей обратили внимание, что в анонсах игр Арина Соболенко обозначена зелено-красным флагом, а россиянам вернули триколор.

Россияне и белорусы выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Из-за этого Диана Шнайдер, Мирра Андреева и другие спортсменки не имеют флага рядом со своим именем на официальном сайте WTA.

Ранее Шнайдер не сумела одолеть Мэдисон Киз в ⅛ финала турнира WTA 500 в Брисбене.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше