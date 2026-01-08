Ричмонд
Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь снялась с Australian Open

Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, не примет участия в предстоящем Открытом чемпионате Австралии. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети.

Источник: Sport24

Напомним, что свой лучший результат на турнирах Большого шлема она показала на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году, дойдя до финала.

"После тщательной оценки моей командой и получения медицинских рекомендаций я, к сожалению, снимаюсь с Открытого чемпионата Австралии 2026 года.

Принятие этого решения было невероятно трудным для меня. Мельбурн — мое «счастливое место», где я выиграла свой первый матч в основной сетке турнира Большого шлема. У меня особая связь с этим местом, и я очень хотела начать свой новый сезон в Мельбурн-парке.

Хотя мое восстановление проходит хорошо, и мое межсезонье прошло гладко, участие в турнире Большого шлема требует от игроков поддержания экстремального соревновательного состояния. В настоящее время я его еще не достигла.

Я бесконечно благодарна всем за вашу постоянную поддержку и с нетерпением жду возможности вернуться на корт на 100 процентов и провести сильный сезон 2026 года", — написала Циньвэнь на своей странице в соцсети.