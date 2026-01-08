Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь снялась с Australian Open

Напомним, что свой лучший результат на турнирах Большого шлема она показала на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году, дойдя до финала.
"После тщательной оценки моей командой и получения медицинских рекомендаций я, к сожалению, снимаюсь с Открытого чемпионата Австралии 2026 года.
Принятие этого решения было невероятно трудным для меня. Мельбурн — мое «счастливое место», где я выиграла свой первый матч в основной сетке турнира Большого шлема. У меня особая связь с этим местом, и я очень хотела начать свой новый сезон в Мельбурн-парке.
Хотя мое восстановление проходит хорошо, и мое межсезонье прошло гладко, участие в турнире Большого шлема требует от игроков поддержания экстремального соревновательного состояния. В настоящее время я его еще не достигла.
Я бесконечно благодарна всем за вашу постоянную поддержку и с нетерпением жду возможности вернуться на корт на 100 процентов и провести сильный сезон 2026 года", — написала Циньвэнь на своей странице в соцсети.