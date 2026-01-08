Лехечка снялся с турнира в Аделаиде

Их места в основной сетке займут Алексей Попырин и Ботик ван де Зандшульп.
Ранее с турнира снялись Новак Джокович, Джек Дрэйпер, Артур Риндеркнеш, Артур Фис и Корентен Муте.
