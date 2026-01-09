Рыбакина проиграла Муховой в четвертьфинале турнира в Брисбене

Ее соперницей в четвертьфинале была Каролина Мухова из Чехии. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счетом 2:6, 6:2, 4:6.
В полуфинале Мухова сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Мэдисон Киз (США).
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше