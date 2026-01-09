Ричмонд
Рыбакина проиграла Муховой в четвертьфинале турнира в Брисбене

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира в Брисбене (Австралия).

Источник: Reuters

Ее соперницей в четвертьфинале была Каролина Мухова из Чехии. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счетом 2:6, 6:2, 4:6.

В полуфинале Мухова сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Мэдисон Киз (США).

