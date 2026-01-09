Ричмонд
Соболенко о пачке мармелада, который получила после ¼ финала в Брисбене: «Не скажу, что мне подарили — иначе моя команда сразу это отберет»

Арина Соболенко дала интервью на корте после выхода в полуфинал в Брисбене. Белоруска обыграла Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:3.

Источник: Спортс"

После этого в трансляции показали, что болельщица подарила ей пачку мармеладных мишек.

— Тебе всегда дарят много подарков, но ты здесь чему-то очень обрадовалась. Что это было?

— А я не скажу (смеется). Потому что иначе моя команда сразу пойдет и отберет это у меня из-за спины. Это небольшой секрет (улыбается).

— Тогда я предполагаю, что это какая-то сладость. Я права?

— Не знаю (улыбается).

— Я могу спрятать это ради тебя.

— Да, может быть, я передам тебе это, а ты попозже вернешь.

— Договорились. Мы команда мечты (Соболенко смеется).

За выход в финал белоруска сыграет с Каролиной Муховой.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
