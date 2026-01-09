Соболенко о пачке мармелада, который получила после ¼ финала в Брисбене: «Не скажу, что мне подарили — иначе моя команда сразу это отберет»

После этого в трансляции показали, что болельщица подарила ей пачку мармеладных мишек.
— Тебе всегда дарят много подарков, но ты здесь чему-то очень обрадовалась. Что это было?
— А я не скажу (смеется). Потому что иначе моя команда сразу пойдет и отберет это у меня из-за спины. Это небольшой секрет (улыбается).
— Тогда я предполагаю, что это какая-то сладость. Я права?
— Не знаю (улыбается).
— Я могу спрятать это ради тебя.
— Да, может быть, я передам тебе это, а ты попозже вернешь.
— Договорились. Мы команда мечты (Соболенко смеется).
За выход в финал белоруска сыграет с Каролиной Муховой.
