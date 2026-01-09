Соболенко вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу первой ракетки мира Соболенко. Киз занимает седьмую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 29 минут.
В другом матче четвертьфинала чешка Каролина Мухова обыграла пятую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 6:2, 2:6, 6:4 за 2 часа 4 минуты.
В полуфинале турнира Соболенко сыграет с Муховой.
