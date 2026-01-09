Ричмонд
Соболенко вышла в полуфинал турнира в Брисбене

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над американкой Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.

Источник: AP 2024

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу первой ракетки мира Соболенко. Киз занимает седьмую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 29 минут.

В другом матче четвертьфинала чешка Каролина Мухова обыграла пятую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 6:2, 2:6, 6:4 за 2 часа 4 минуты.

В полуфинале турнира Соболенко сыграет с Муховой.

