Самсонова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Брисбене

Россиянка в двух сетах уступила Джессике Пегуле из США.

Источник: AP 2024

СИДНЕЙ, 9 января. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова проиграла американке Джессике Пегуле в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Пегулы, посеянной на турнире под 4-м номером. Самсонова имела 10-й номер посева. В полуфинале американка сыграет с победительницей противостояния между россиянкой Миррой Андреевой (6-й номер посева) и украинкой Мартой Костюк (16).

Самсоновой 27 лет, она находится на 17-й строчке в рейтинге WTA в одиночном разряде. В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, в паре она выиграла три титула. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема в одиночном разряде является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году. В составе сборной России Самсонова в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500, призовой фонд соревнований составляет $1,2 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала белоруска Арина Соболенко. Единственной россиянкой, выигрывавшей турнир, является Мария Шарапова (2015).

