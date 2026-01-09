Рыбакина признала главную проблему после сенсации в Брисбене

«Это не тот результат, на который я надеялась, но, к счастью, у меня теперь есть время поработать над некоторыми моментами. В последних двух матчах я очень мучилась с подачей, мои движения были не самыми оптимальными. Всё должно быть в гармонии. Мне также нужно улучшить начало матчей, моя подача должна быть более эффективной, особенно с точки зрения процента. Мне нужно сосредоточиться на положительных моментах и не повторять тех же ошибок», — сказала она.