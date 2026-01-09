Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина признала главную проблему после сенсации в Брисбене

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№ 5) неожиданно уступила чешке Каролине Муховой (№ 20) в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), положив конец своей 13-матчевой победной серии, передают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

На пресс-конференции Рыбакина отметила свою плохую подачу, которую она хочет исправить перед Australian Open.

«Это не тот результат, на который я надеялась, но, к счастью, у меня теперь есть время поработать над некоторыми моментами. В последних двух матчах я очень мучилась с подачей, мои движения были не самыми оптимальными. Всё должно быть в гармонии. Мне также нужно улучшить начало матчей, моя подача должна быть более эффективной, особенно с точки зрения процента. Мне нужно сосредоточиться на положительных моментах и не повторять тех же ошибок», — сказала она.

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (около 613,4 миллиона тенге).